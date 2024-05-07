Путин разрешил "Лакра Синтез" купить лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин разрешил ООО "Лакра Синтез", одному из крупнейших в РФ производителей лакокрасочных материалов, приобрести 100% ООО "БАСФ Восток" - российской "дочки" германской химической BASF. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"(...) разрешить совершение ООО "Лакра Синтез" сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "БАСФ Восток", принадлежащих BASF Coatings GmbH", - говорится в документе.

BASF объявила о намерении свернуть всю деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

"БАСФ Восток" учреждено в октябре 1999 года. Основной вид деятельности - производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

В 2022 году BASF сообщила, что признала по своим активам в России и Белоруссии обесценение в размере 51 млн евро, а также резервы под обязательства перед клиентами, поставщиками и сотрудниками в размере 27 млн евро. На эти активы в 2021 году приходился 1% выручки международного концерна.

В России BASF имела, по меньшей мере, еще четыре "дочки": ООО "БАСФ" (торговля удобрениями), ООО "БАСФ Промышленные металлы" (торговля металлами в первичных формах), ООО "БАСФ Юг" (торговля семенами), ООО "Хеметалл" (торговля промышленными химикатами). "БАСФ Промышленные металлы" ликвидирована в сентябре 2023 года, "Хеметалл" находится в стадии ликвидации.