Brent подешевела до $82,7 за баррель

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно опускаются утром в среду после слабого снижения по итогам предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:02 по московскому времени составила $82,71 за баррель, что на $0,45 (0,54%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на $0,17 (0,2%), до $83,16 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,41 (0,52%) и составили $77,97 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 10 центов (0,1%), до $78,38 за баррель.

Рынок отреагировал снижением на заявления и.о. вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти.

"Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 по Москве в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.