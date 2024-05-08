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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Промпроизводство в Германии в марте снизилось на 0,4%, лучше прогноза

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в марте понизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,6%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале промпроизводство в Германии выросло на 1,7%, а не на 2,1%, как сообщалось ранее.

Производство потребительских товаров в марте сократилось на 1,4%, промежуточных товаров - на 0,6%, тогда как выпуск средств производства повысился на 0,1%.

Объемы строительства повысились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии сократилась на 4,2%.

Объем промпроизводства в Германии в марте был на 3,3% ниже, чем годом ранее.

Destatis Германия
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