Промпроизводство в Германии в мае упало на 2,5%, максимально с декабря 2022 г.

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в мае упал на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Это худшая динамика показателя с декабря 2022 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,2%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство в Германии увеличилось на 0,1%. Ранее сообщалось о снижении на аналогичную величину.

Главным негативным фактором для промпроизводства в мае стала ситуация в обрабатывающих отраслях. В частности, производство в автомобильной промышленности упало на 5,2% после роста на 4,5% в апреле. В машиностроении наблюдался спад на 5,9%.

Выпуск потребительских товаров в мае сократился на 0,2%, промежуточных товаров - на 2,7%, средств производства - на 4%.

Объемы строительства упали на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как выработка электроэнергии выросла на 2,6%.

Объем промпроизводства в Германии в мае был на 6,7% ниже, чем годом ранее.