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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 7 мая на 0,6 млрд руб. из-за зарубежных праздников

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Банк России отразил продажу валюты с расчетами 7 мая на 0,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее, 6 мая, ЦБ РФ отразил продажу валюты на сумму 2,3 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Российский регулятор сначала или не отражает операции, или отражает меньшую сумму из-за невозможности проводить расчеты, а затем в рабочий день отражает увеличенный объем, учитывающий операции предыдущих дней.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

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ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей.

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