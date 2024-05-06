Минфин РФ уменьшит объем дневной покупки валюты/золота с 8 мая в два раза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 8 мая по 6 июня планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 183,58 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам апреля составило минус 72,65 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 8 мая по 6 июня 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом около 6,3 млрд рублей в день (с 5 апреля по 7 мая ежедневный объем продаж составлял 0,6 млрд рублей).

Минфин возобновил покупки в рамках бюджетного правила в августе прошлого года после периода продаж с февраля 2022 года с ежедневного объема в эквиваленте 1,8 млрд рублей (общий объем - 40,5 млрд рублей). С 7 сентября масштаб ежедневных покупок был увеличен в семь раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день). В декабре ежедневный объем покупок сократился в 2,5 раза, до 11,7 млрд рублей в день (244,8 млрд рублей).

С 15 января Минфин впервые с возобновления покупок проводил продажи валюты/золота (69,1 млрд руб., ежедневный объем - 4,1 млрд руб.). С 7 февраля по 6 марта он уже осуществлял покупки на 73,2 млрд рублей, или 3,7 млрд рублей в день, с 7 марта по 4 апреля покупки составляли 93,7 млрд рублей, или 4,7 млрд рублей в день.