"ФосАгро" в 2023 году увеличила поставки в Латинскую Америку в 1,5 раза

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2023 году увеличила поставки удобрений в Латинскую Америку в 1,5 раза, до 3,2 млн тонн, говорится в годовом отчете компании.

Этот рынок стал крупнейшим зарубежным направлением продаж для компании: на него пришлось около 37% экспорта "ФосАгро" за прошлый год.

Ранее глава компании Михаил Рыбников говорил, что в 2023 году "ФосАгро" перенаправила около 1 млн тонн удобрений с азиатских рынков в Латинскую Америку на фоне восстановления спроса со стороны Бразилии, а также из-за более благоприятной ценовой и логистической конъюнктуры на этом направлении.

Нарастить поставки в Латинскую Америку "ФосАгро" удалось также за счет запуска новых мощностей по производству моноаммонийфосфата (MAP) в Волхове. Импорт этого вида удобрений странами Латинской Америки вырос в 2023 году на четверть, до 5,5 млн тонн, отмечает компания.

Свою долю в общем объеме импорта сложных удобрений странами Латинской Америки (без учета Бразилии) в 2023 году "ФосАгро" оценивает в 19%, в бразильском импорте - на уровне 20% (против 12% по каждому направлению в 2022 году).

Поставки "ФосАгро" на европейский рынок в 2023 году снизились на 5%, до 2,14 млн тонн. Это примерно на четверть ниже, чем до начала военной операции на Украине.

Тем не менее на Европу по-прежнему приходится около 25% экспорта группы. Доля компании в европейском импорте сложных удобрений за 2023 год оценивается в 17% (против 24% годом ранее).

Экспорт "ФосАгро" в страны Африки в прошлом году вырос до 550 тыс. тонн (в 2022 году - 540 тыс. тонн). В ближайшие три года компания, на долю которой сейчас приходится 33% всех российских поставок удобрений на континент, планирует удвоить продажи в этом направлении.

В России и странах СНГ компания реализовала в 2023 году на 9% больше своей продукции, 2,8 млн тонн.

"ФосАгро" отмечает, что в прошлом году потребление удобрений восстанавливалось на всех ключевых рынках, кроме Европы. Страны Латинской и Северной Америки увеличили потребление удобрений на 4%, страны Ближнего Востока - на 9% (преимущественно за счет Турции), Африка - на 5% к 2022 году, когда спрос на эту продукцию просел из-за резкого роста цен. При этом рынки Южной и Юго-Восточной Азии продемонстрировали относительно низкие темпы восстановления спроса.

Как сообщалось, всего в 2023 году "ФосАгро" экспортировала 8,7 млн тонн удобрений - примерно на 1% больше, чем годом ранее.