"ФосАгро" попросило поменять параметры экспортной пошлины для удобрений

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - "ФосАгро" просит власти РФ скорректировать параметры введенной с 1 января экспортной пошлины, снизив цену отсечения для подешевевших азотных и калийных удобрений. Действующий подход, по мнению компании, дискриминирует "более технологичных, но менее маржинальных" производителей фосфорных и сложных удобрений.

Соответствующее письмо генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников направил президенту РФ Владимиру Путину в конце декабря, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с его текстом.

При существующих параметрах азотные и калийные удобрения, на которые приходится более 60% отраслевого экспорта, не облагаются пошлиной, так как цены на них к началу года упали ниже цены отсечения ($450 за тонну для всех видов удобрений). Из-за "утверждения заведомо неправильных параметров расчета для калийных и азотных удобрений" собрать плановую сумму пошлины в 2023 году не удастся, полагают в "ФосАгро". В январе объем поступлений в бюджет за счет пошлины ожидается на уровне 20% от запланированного, а всего за 2023 год – 22 млрд рублей против заложенных 120 млрд рублей, пересказывает собеседник агентства содержание письма.

По мнению "ФосАгро", параметры пошлины были утверждены без учета таких аспектов, как глубина переработки и рентабельность производства разных видов удобрений. "Взимание пошлины будет иметь минимальное влияние на рентабельность производства калийных и азотных удобрений, которая составляет 40-60%, в то время как рентабельность производства фосфорных и комплексных удобрений снизится до уровня около 10%, что приведет к снижению инвестиций в будущем", - цитирует источник "Интерфакса" обращение компании.

В связи с этим "ФосАгро" просит "с использованием максимально прозрачных механизмов определить допустимый уровень рентабельности сверх операционных издержек как базового параметра для изъятия сверхдоходов".

Путин поручил правительству РФ рассмотреть обращение "ФосАгро", осведомлен собеседник агентства.

В Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщили, что "в курсе инициативы компании". "Планируем обсуждение с заинтересованными госорганами и бизнесом", - сказал представитель министерства.

В "ФосАгро" отказались от комментариев.

Цены на азотные удобрения действительно упали ниже цены отсечения для уплаты пошлины (текущая стоимость карбамида на FOB Балтика - $390 за тонну), говорит автор телеграм-канала "Мои инвестиции" Елена Сахнова. "Мы ожидаем роста в I квартале, который традиционно является сильным для азотных и фосфорных удобрений в связи с закупками перед посевной яровых в северном полушарии. Думаем, что в I квартале цены превысят $450 за тонну и допускаем, что превышение может продлиться до мая. Потом ожидаем снижения цен ниже бенчмарка", - отмечает она.

Стоимость хлористого калия на ключевых спотовых рынках - в Бразилии и Юго-Восточной Азии - находится на уровне $520-600 за тонну. "Мы думаем, что новые контракты в Индии и Китае будут заключены по цене в районе $450 за тонну. Это будет означать, что цены на калий на спотовых рынках будут выше бенчмарка", - говорит Сахнова. Однако, если в качестве бенчмарка будет использоваться базис FOB Балтика, то стоимость хлоркалия там будет примерно равна цене на контрактных рынках, а значит пошлина, если и будет уплачиваться, то минимальная, считает эксперт.

При этом цены на фосфорные удобрения сейчас существенно выше бенчмарка - $600-650 за тонну, и останутся высокими до апреля-мая, полагает она. В дальнейшем ожидается коррекция, но цены в этом сегменте сохранятся на уровнях выше $450 за тонну, уверена Сахнова.

Ранее эксперты телеграм-канала "Мои инвестиции" оценивали отрицательный эффект от экспортной пошлины для "ФосАгро" в 10% EBITDA за 2023 год, для "Акрона" - в 3%. Эта оценка остается актуальной, говорит Сахнова.

Аналитики Газпромбанка отмечают, что с весны 2022 года цены на фосфорные удобрения снизились на 38%, на азотные удобрения - на 53%. "Из-за аномально теплой зимы в Европе цены на газ снижаются. Это позволяет европейским химическим заводам, остановившимся на время из-за роста цен на рынке энергоносителей, возвращаться к работе. Это, в свою очередь, ведет к росту предложения на рынке удобрений", - объясняют они динамику в азотном сегменте.

По их мнению, 2023 год будет непростым для российских производителей удобрений. "Снижение цен и выход на новые рынки в совокупности с ростом издержек на логистику (из-за изменения географии экспорта - ИФ) приведут к снижению выручки и чистой прибыли", - полагают в Газпромбанке.

Россия с 1 января по 31 декабря 2023 года ввела пошлину на экспорт минеральных удобрений. Параметры пошлины едины для всех видов удобрений: ставка 23,5% взимается от цены свыше $450 за тонну.

Крупнейшими производителями азотных удобрений в России являются "ЕвроХим" (25% от общего объема выпуска), "Акрон" (18%), "Уралхим" (11%) и "ФосАгро" (9,5%). В сегменте фосфорных и сложных удобрений лидерами являются "ФосАгро" (обеспечивает около половины их производства в РФ), "ЕвроХим" и "Акрон". Основной производитель хлоркалия в России – "Уралкалий" (контролируется "Уралхимом").