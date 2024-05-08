У курорта Архыз аэропорт построят по концессии с "Аэропортами регионов"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Карачаево-Черкесии аэропорт у курорта "Архыз" будет построен по концессионному соглашению с частным холдингом "Аэропорты регионов", сообщил директор департамента развития инфраструктуры Минтранса России Сергей Дунаев.

Тема привлечения внебюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию аэропортовых комплексов обсуждалась в среду на выставке "Россия". По поручению федеральных властей до 2030 года требуется модернизировать 116 аэродромов, на 75 из них планируется выделить прямое бюджетное финансирование в размере 250 млрд рублей. При этом общая сумма необходимых средств, по словам Дунаева, превышает 360 млрд рублей - "соответственно, понадобится привлечение средств частных компаний, фондов, банков, субъектов".

"Видим активную поддержку двух крупнейших холдингов - "Новапорта" и "Аэропортов регионов", с которыми Росавиация обсуждает модели, стоимость и параметры инвестиционных соглашений, - сказал он. - Хочется отметить, что есть сейчас два проекта, которые идут одни из самых первых как концессионные соглашения, оба - "Аэропортов регионов". Это Омск и Архыз. И они в достаточно большой уже готовности и степени реализации".

Вместе с тем пока не решен вопрос с финансированием инфраструктуры для организации воздушного движения в новом аэропорту КЧР, отметила замглавы Росавиации Наталья Андрианова. Традиционно на такие проекты направлялись собственные средства ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения", однако из-за падения числа обслуживаемых иностранных авиакомпаний предприятие столкнулось с дефицитом средств, напомнила она.

"Конечно, не все у корпорации хорошо, как хотелось бы, и риски возможного дефицита средств мы постоянно отслеживаем, чтобы не допустить. В настоящее время в рамках проекта строительства аэропорта Архыз планируем запросить средства федерального бюджета на строительство инфраструктуры единой системы организации воздушного движения. Пока этот вопрос до конца не решен, но, безусловно, какое-то решение будет принято, и все мероприятия будут синхронизированы", - сказала Андрианова.

Первый аэропорт в КЧР планируется открыть в 2028 году, сообщала в марте пресс-служба правительства по итогам встречи вице-премьера Александра Новака с главой республики Рашидом Темрезовым. Местом возведения объекта может стать станица Зеленчукская: соответствующие предпроектные предложения по заказу "Аэропортов регионов" в прошлом году подготовил НИИ ГА "Аэропроект". По данным источника "Интерфакса", новый аэропорт сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год.