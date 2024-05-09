Турция будет ежегодно закупать у ExxonMobil до 2,5 млн тонн СПГ в течение 10 лет

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Турецкая газовая компания BOTAS и американская ExxonMobil в четверг в Вашингтоне договорились о сотрудничестве в сфере торговли сжиженным природным газом, сообщил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.

В соответствии с подписанным договором, Турция планирует покупать у ExxonMobil до 2,5 млн тонн СПГ ежегодно в течение 10 лет.

В своем сообщении в соцсетях Байрактар написал: "Мы подписали соглашение о сотрудничестве в торговле СПГ между BOTAS и ExxonMobil в Вашингтоне, куда мы приехали, чтобы установить различные контакты. США - одна из важных стран, из которых мы уже получаем СПГ. Благодаря этому соглашению, которое носит долгосрочный характер, мы делаем еще один шаг в диверсификации наших ресурсов. Мы входим в число лучших стран мира по нашим мощностям по регазификации. Мы продолжим вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности как нашей страны, так и нашего региона".

В интервью турецкому телеканалу TRT министр сообщил, что Турция в состоянии удовлетворить, как минимум, половину потребности в природном газе за счет поставок СПГ судами, благодаря развитой инфраструктуре, созданной в результате стратегических инвестиций, сделанных в последние годы, и за счет СПГ-терминалов, мощностью газификации до 160 млн кубометров в сутки. "Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать поставки максимально безопасными и диверсифицированными, добавляя новые долгосрочные контракты к долгосрочным договорам, которые у нас имелись с Нигерией в прошлом и имеются с Алжиром и Оманом сегодня", - сказал Байрактар.

Он отметил, что благодаря соглашению, подписанному между BOTAS и Exxon, Турция вступила "в чрезвычайно важный и новый процесс с США в плане поставок природного газа не только для нашей страны, но и для всего региона".