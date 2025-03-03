Обвал выработки ГЭС заставил Турцию скупать СПГ и опустошать подземные хранилища

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Текущий отопительный сезон в Турции осложнен резким, двукратным сокращением выработки гидрогенерации, из-за чего стране приходится максимизировать использование и импорт природного газа.

Все маршруты доставки трубопропроводного природного газа полностью использованы. Из России (от "Газпрома") и Азербайджана получается максимальный технически возможный объем газа. Поставки из Ирана сократились, как это нередко случается в зимние месяцы и может быть следствием возросшего спроса на газ в самом Иране.

Для покрытия дефицита в энергосистеме Турция активно наращивает импорт СПГ. С июня по октябрь 2024 года страна принимала ограниченный объем сжиженного природного газа – только из Алжира, по долгосрочному контракту. С ноября к нему добавился СПГ – прежде всего американский, на условиях дорогих спотовых поставок. В ноябре Турция импортировала почти 1 млн тонн СПГ, в декабре – 2,3 млн тонн (абсолютный рекорд для истории страны).

В сводке Минэнерго США Турция в ноябре и декабре проходит как крупнейший национальный покупатель СПГ (правда, нет гарантии, что все отраженные в американской статистике партии Турция потребила сама, а не перепродала на другие рынки).

Также в числе поставщиков спотовых партий в Турцию в ноябре и декабре Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK) называет Россию (две партии в декабре), Испанию (реэкспорт), Нигерию, Экваториальную Гвинею, Норвегию.

Оперативные данные национальной энергетической биржи EPIAS показывают, что в январе и феврале 2025 года Турция сохраняет высокий уровень импорта газа (который можно обеспечить за счет максимизации потоков от всех поставщиков) на фоне невысокой гидрогенерации.

Кроме того, страна активно тратит запасы газа из ПХГ, а это создаст дополнительную потребность в его импорте летом.