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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Банк Англии сохранил ставку на уровне 5,25% годовых

Регулятор намекнул на возможность ее снижения в июне

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых по итогам майского заседания, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с прогнозами участников рынка и аналитиков.

Ставка находится на максимальной отметке с 2008 года.

За ее сохранение на прежнем уровне проголосовали семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC). Свати Дингра, главный "голубь" в руководстве Банка Англии, выступила за снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.), как и на двух предыдущих заседаниях. В этот раз за уменьшение ставки также высказался заместитель главы британского ЦБ Дейв Рамсден.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли в ходе пресс-конференции по итогам заседания в четверг дал понять, что регулятор не исключает возможности смягчения политики на следующем заседании. Снижение ставки в июне "не исключено", но и не является "решенным делом", заявил он.

"Вероятно нам придется снижать ставку в ближайшие кварталы, и, возможно, более существенно, чем сейчас прогнозирует рынок", - сказал Бейли.

В настоящее время трейдеры ждут, что Банк Англии уменьшит ставку два раза по 25 б.п. к декабрю, пишет газета Financial Times. Вероятность ее снижения в сентябре оценивается рынком в 45%.

Бейли отметил наличие "воодушевляющих новостей" о замедлении инфляции, он ожидает, что темпы роста потребительских цен в Британии приблизятся к целевому уровню ЦБ в 2% в ближайшие пару месяцев.

"Нам необходимо получить больше свидетельств того, что инфляция будет оставаться низкой, прежде чем мы начнем снижение ставки, - сказал Бейли. - Я оптимистичен, и считаю, что все движется в верном направлении".

Руководство Банка Англии ждет, что базовая инфляция будет ослабевать "чуть быстрее", чем предполагалось ранее, добавил он.

Потребительские цены в Великобритании в марте выросли на 3,2% в годовом выражении - минимальным темпами с сентября 2021 года, по сравнению с 3,4% в феврале. Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей) замедлилась до 4,2% с 4,5%.

Рамсден и Дингра отметили "твердую" понижательную тенденцию для инфляции, однако в заявлении Банка Англии по итогам заседания говорится, что темпы роста цен в сфере услуг все еще остаются высокими.

Согласно прогнозу британского ЦБ, инфляция в стране замедлится до 2% во втором квартале текущего года, однако через год - во втором квартале 2025 года - ускорится до 2,6%.

Регулятор ожидает, что темпы роста потребительских цен через два года опустятся до 1,9%, а в 2027 году - до 1,6%.

Банк Англии полагает, что ВВП Великобритании увеличился на 0,4% в первом квартале 2024 года и повысится на 0,2% во втором квартале. Центробанк ожидает роста британской экономики на 0,5% по итогам текущего года, на 1% в 2025 году и на 1,25% в 2026 году.

Банк Англии удерживает ставку на уровне 5,25% с сентября прошлого года, до этого она повышалась 14 заседаний подряд.

Итоги следующего заседания британского ЦБ будут подведены 20 июня.

Банк Англии Эндрю Бейли
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