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Зампред Банка Англии допустил снижение ставки летом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк Англии, возможно, будет готов снизить процентные ставки этим летом, если подтвердятся прогнозы замедления инфляции, заявил заместитель председателя регулятора Бен Бродбент. Об этом пишет Financial Times.

Представители ЦБ в регионах сообщают, что британские компании чувствуют себя менее способными перекладывать на клиентов повышенные расходы на оплату труда, чем в прошлом году, отметил он.

По его словам, Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) продолжит оценивать поступающие статданные, какими бы ни были оценки его членов по отдельности.

"Если ситуация продолжит развиваться в соответствии с прогнозами комитета - прогнозами, которые предполагают, что в определенный момент политика должна стать менее ограничительной, - то возможно, что в какой-то момент летом базовая ставка будет снижена", - сказал Бродбент.

Бен Бродбент Великобритания Банк Англии
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