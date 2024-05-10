IAG увеличила операционную прибыль в I кв. в 7 раз

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят авиакомпании British Airways и Iberia, увеличила операционную прибыль в первом квартале более чем в 7 раз, выручку - на 9%.

Улучшение результатов IAG связано с высоким спросом на авиаперевозки, говорится в пресс-релизе компании.

"Мы хорошо подготовились к лету. Высокий туристический спрос сохраняется", - отмечают в IAG.

Как говорится в пресс-релизе компании, операционная прибыль в январе-марте 2024 года составила 68 млн евро по сравнению с 9 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка повысилась до 6,43 млрд евро с 5,89 млрд евро годом ранее.

Доход в сфере пассажирских перевозок увеличился на 11,7%, в сегменте грузоперевозок - снизился на 12,4%.

В минувшем квартале авиакомпании IAG перевезли в общей сложности 26,361 млн пассажиров, на 8,6% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов повысилась до 83,1% с 81,5%.

IAG продолжает инвестировать в расширение операций, в первом квартале провозные ёмкости в сфере пассажирских перевозок выросли на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Помимо British Airways и Iberia, в группу входят авиакомпания Aer Lingus (Ирландия), а также лоукостеры Level и Vueling.

Акции IAG прибавляют в цене 0,9% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 19%.