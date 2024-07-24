Еврокомиссия может заблокировать сделку IAG по покупке испанской Air Europa

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия может заблокировать сделку International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) по покупке испанской авиакомпании Air Europa, пишет Financial Times.

По словам источников газеты, компании пока не приняли достаточных мер, чтобы ослабить опасения ЕК по поводу возможного ослабления конкуренции на европейском рынке в результате данной сделки.

Представители ЕК уведомили компании, что их предложения, включающие, в частности, передачу примерно половины слотов Air Europa конкурентам, недостаточны, чтобы ЕК одобрила сделку, говорят источники FT.

Регулятору необходимо принять свое решение до 20 августа. Вероятность того, что сделка будет заблокирована, на данный момент "очень высока", отмечают источники.

IAG, в состав которой входят British Airways и Iberia, объявила о покупке 80% Air Europa, за 400 млн евро в феврале прошлого года. Это уже вторая попытка IAG приобрести испанскую авиакомпанию. Первый раз она была вынуждена отказаться от своих планов на пике пандемии COVID-19.