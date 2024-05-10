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Jaguar Land Rover в 2024 фингоду получил рекордную выручку

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Британский производитель автомобилей Jaguar Land Rover (JLR) в 2024 финансовом году получил рекордную выручку и самую высокую за девять лет доналоговую прибыль благодаря сильным показателям люксовых брендов Range Rover и Defender.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка за 12 месяцев, завершившихся в 31 марта, увеличилась на 27% в годовом выражении - до 29 млрд фунтов стерлингов ($36,3 млрд).

Доналоговая прибыль составила 2,2 млрд фунтов.

JLR - 100%-ное дочернее предприятие индийской Tata Motors.

Jaguar Land Rover Defender Range Rover Великобритания
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