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Jaguar Land Rover уволит до 500 сотрудников

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) планирует сократить до 500 управленческих позиций в Великобритании на фоне негативного влияния введенных США импортных пошлин. Об этом сообщила сама компания.

Сокращение составит не более 1,5% от общей численности сотрудников в стране, компания назвала это "нормальной деловой практикой".

JLR - один из крупнейших работодателей в британском автомобильном секторе, в компании работают более 30 тыс. человек.

Вашингтон ввел пошлины на поставки автомобилей из Великобритании в размере 10%. До этого тариф составлял 2,5%. При этом одна из самых популярных моделей JLR, Land Rover Defender, производится в Словакии и будет облагаться пошлиной в 27,5%, отмечает BBC.

Jaguar Land Rover США Великобритания
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