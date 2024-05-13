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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Brent подешевела до $82,52 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник на опасениях по поводу мирового спроса на топливо.

К 8:12 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,33%), до $82,52 за баррель. 10 мая Brent подешевела на $1,09 (1,3%), до $82,79 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,27%), до $78,05 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1 (1,3%), до $78,26 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,2%, тогда как WTI подорожала на аналогичную величину.

В минувшую пятницу негативными факторами для нефтяного рынка стали "ястребиные" заявления представителей руководства Федеральной резервной системы, которые намекнули на сохранение ключевой процентной ставки на текущем уровне в течение длительного времени, а также слабые статданные.

Как сообщил Мичиганский университет, индекс потребительского доверия в США в мае опустился до минимальных за полгода 67,4 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал гораздо более умеренное снижение показателя, до 76 пунктов.

По данным Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103.

"Я ожидаю, что нефть останется под давлением на фоне продолжающегося снижения геополитических рисков, связанных с сектором Газа", - отметила основательница компании Vanda Insights Вандана Хари.

Baker Hughes Brent Мичиганский университет США WTI
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