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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Brent подорожала до $83,17 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к умеренному росту днем в понедельник.

К 14:01 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,47%), до $83,17 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,43 (0,55%), до $78,69 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 0,2%, WTI подорожала на 0,2%.

Цены на нефть могут опуститься до $78 за баррель к началу 2025 года, полагает старший экономист Westpac Джастин Смирк. В ближайшей перспективе геополитические риски будут поддерживать котировки у уровней в районе $85 за баррель, однако эти риски постепенно ослабевают, а предложение продолжает превышать спрос, отметил эксперт.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на три и составило 496 единиц. Число газовых установок увеличилось на одну, до 103.

Baker Hughes Brent WTI США
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