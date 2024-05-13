SoftBank уменьшила чистый убыток более чем в 4 раза по итогам фингода

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group сократила чистый убыток более чем в четыре раза по итогам финансового года, завершившегося 31 марта.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в прошлом фингоду составил 227,6 млрд иен ($1,46 млрд) по сравнению с убытком в размере 970,1 млрд иен годом ранее.

Доналоговая прибыль составила 57,8 млрд иен против убытка в 469,1 млрд иен год назад. Показатель включает в себя потерю 703,1 млрд иен в связи с ослаблением курса иены.

Прибыль фондов Vision, принадлежащих SoftBank, составила 724,3 млрд иен. Положительный показатель во многом стал возможен благодаря первичному размещению акций британского разработчика процессоров Arm Holdings на бирже Nasdaq в сентябре прошлого года на сумму $4,87 млрд.

Компания зафиксировала убыток в 959,9 млрд иен в связи с падением акций Alibaba и прибыль в 371,1 млрд иен за счет роста котировок T-Mobile.

Выручка SoftBank выросла на 2,8% до 6,76 трлн иен.

Котировки акций SoftBank по итогам торгов в понедельник выросли на 1,6%. С начала этого года капитализация компании выросла на 27,1% до 9,53 трлн иен.