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Инвесткомпания Elliott консолидировала долю в SoftBank более чем на $2 млрд

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Management вновь сформировала внушительную долю в японском конгломерате SoftBank и добивается от него запуска обратного выкупа акций на $15 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их данным, текущая доля Elliott стоит более $2 млрд. Последний раз она инвестировала в SoftBank в начале 2020 года, тогда ее доля стоила порядка $2,5 млрд, однако к началу 2022 года инвесткомпания почти полностью ее продала.

Последние два-три месяца Elliott ведет диалог с высшим руководством SoftBank, полагая, что buyback немедленно поспособствует росту котировок акций последней и обозначит уверенность ее основателя Масаёси Сона в своей стратегии.

Эта стратегия строится вокруг примерно 90-процентной доли SoftBank в британском разработчике чипов Arm. Благодаря значительному подъему цены акций Arm стоимость чистых активов японской компании достигла рекордных $180 млрд.

SoftBank также располагает существенной ликвидностью, которую Сон хочет использовать для финансирования сделок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Капитализация конгломерата с начала этого года выросла примерно в 1,5 раза, до порядка $85 млрд.

Разница между стоимостью активов и рыночной капитализацией SoftBank еще никогда не была такой большой, отмечает FT.

Elliott хочет, чтобы котировки акций японской компании отражали стоимость ее инвестиций. Вложив в нее в начале 2020 года, американская инвесткомпания преследовала аналогичные цели, а также добивалась обратного выкупа бумаг на $20 млрд и изменений в корпоративном управлении.

Продажа той доли последовала за потерей уверенности Elliott в способности Сона устранить существенную разницу между капитализацией и стоимостью активов SoftBank, говорят источники газеты.

В 2020 году инвестиционный портфель японской компании был организован иначе. В частности, она владела 25% акций Alibaba и делала ставку на высокорискованные инвестиции своего Vision Fund на непубличном рынке.

Сейчас SoftBank управляет двумя такими фондами, причем они все больше склоняются к инвестициям на публичном рынке.

В 2020 году она также запустила программу продажи активов на 4,5 трлн иен (тогда $41 млрд) и buyback на 2,5 трлн иен.

Arm SoftBank Elliott Management Масаёси Сон Япония США
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