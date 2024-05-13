Хуснуллин сообщил о готовности законопроекта по ссудо-сберегательным кассам

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России подготовлен законопроект о ссудо-сберегательных кассах, которые могут стать альтернативным ипотеке механизмом по повышению доступности жилья, заявил в Госдуме выдвинутый на пост вице-премьера Марат Хуснуллин. Позднее депутаты утвердили его назначение.

"Надо как можно быстрее закон вносить и запускать в жизнь. У нас на сегодняшний день есть законопроект, который внес (...) Анатолий Геннадьевич Аксаков вместе с Николаем Андреевичем Журавлевым (...). Есть законопроект, подготовленный по ссудо-сберегательным кассам. Я, коллеги, готов вместе с вами ко второму чтению доработать, найти приемлемый вариант, как эти два закона объединить. Но то, что нужно, у меня не вызывает никаких сомнений", - отметил Хуснуллин.

В апреле 2023 года он говорил, что правительство может задействовать ссудо-сберегательные кассы для поддержки спроса на ипотеку.

"Надо на сегодняшний день рассматривать новые механизмы. Сейчас мы смотрим возможность ссудо-сберегательных касс, смотрим возможность, как юридически и на законодательном уровне дать возможность продажи жилья в рассрочку", - подчеркивал Хуснуллин.