Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Хуснуллин сообщил о готовности законопроекта по ссудо-сберегательным кассам

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России подготовлен законопроект о ссудо-сберегательных кассах, которые могут стать альтернативным ипотеке механизмом по повышению доступности жилья, заявил в Госдуме выдвинутый на пост вице-премьера Марат Хуснуллин. Позднее депутаты утвердили его назначение.

"Надо как можно быстрее закон вносить и запускать в жизнь. У нас на сегодняшний день есть законопроект, который внес (...) Анатолий Геннадьевич Аксаков вместе с Николаем Андреевичем Журавлевым (...). Есть законопроект, подготовленный по ссудо-сберегательным кассам. Я, коллеги, готов вместе с вами ко второму чтению доработать, найти приемлемый вариант, как эти два закона объединить. Но то, что нужно, у меня не вызывает никаких сомнений", - отметил Хуснуллин.

В апреле 2023 года он говорил, что правительство может задействовать ссудо-сберегательные кассы для поддержки спроса на ипотеку.

"Надо на сегодняшний день рассматривать новые механизмы. Сейчас мы смотрим возможность ссудо-сберегательных касс, смотрим возможность, как юридически и на законодательном уровне дать возможность продажи жилья в рассрочку", - подчеркивал Хуснуллин.

Марат Хуснуллин правительство Госдума Анатолий Аксаков Николай Журавлев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Точка" выплатила своим клиентам заблокированные в Киви банке 8 млрд рублей

"Точка" выплатила своим клиентам заблокированные в Киви банке 8 млрд рублей

ЦБ в базовом прогнозе учитывает покрытие расходов на послание президента ненефтегазовыми допдоходами

ЦБ в базовом прогнозе учитывает покрытие расходов на послание президента ненефтегазовыми допдоходами

Нидерландская Yandex N.V. подала заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи

Нидерландская Yandex N.V. подала заявку на делистинг своих акций с Мосбиржи

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Объявлена оферта по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

Объявлена оферта по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

Приостановлены корпоративные права кипрского холдинга Альфа-банка в российской "дочке"

В Липецкой области из-за заморозков погибли 5% посевов

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });