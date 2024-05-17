Мишустин утвердил обязанности Хуснуллина

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил обязанности вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщает сайте правительства.

В обязанности Хуснуллина входит решение вопросов государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, а также ипотечного кредитования. Помимо этого, вице-премьер отвечает за строительство, архитектуру и градостроительную деятельность, сферу земельных отношений, государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, жилищно-коммунальное хозяйство, сферы геодезии, картографии и пространственных данных, присвоения наименований географическим объектам.

Кроме того, Хуснуллин будет координировать разработку с использованием единой цифровой картографической основы России и реализацию комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры до 2036 года.

Также в обязанности Хуснуллина входит курирование таких направлений, как строительство, содержание, реконструкция и ремонт автодорог, вопросы дорожной деятельности и безопасности дорожного движения, развитие общественного транспорта.