ЦБ РФ ждет сохранения годовой инфляции во II квартале на уровне 7,7%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В России годовая инфляция по итогам II квартала 2024 года останется на уровне I квартала и составит 7,7%, говорится в комментарии Банка России к среднесрочному макроэкономическому прогнозу.

По прогнозу ЦБ, во II квартале 2024 года инфляция квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении составит 4,6% против 5,7% в I квартале.

ЦБ в апреле повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 4-4,5% до 4,3-4,8%.

"Пересмотр прогноза отражает более постепенное, чем предполагалось ранее, замедление устойчивой инфляции на фоне активного роста внутреннего спроса, опережающего возможности расширения предложения товаров и услуг", - отмечает регулятор.

Регулятор ожидает, что инфляция снизится до 4% в 2025 году и будет находиться вблизи этого уровня в дальнейшем.

Годовая инфляция в России, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 6 мая ускорилась до 7,81% с около 7,7% на 2 мая после 7,82% на 22 апреля (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать исходя из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).