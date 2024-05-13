ЦБ оценил рост ВВП РФ в I квартале на 4,6% и ожидает роста на 4,4% во II кв.

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в I квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 4,6% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в опубликованном в понедельник комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (который он опубликовал в конце апреля).

Во II квартале 2024 года ЦБ ожидает рост на 4,4% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0,5-1,5% в IV квартале 2024 года.

"По прогнозу Банка России, со II квартала 2024 года текущие темпы роста ВВП замедлятся под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. По-прежнему основным драйвером роста будет высокий потребительский и инвестиционный спрос. По прогнозу Банка России, рост экономической активности в 2024 году сложится на уровне 2,5-3,5%. В 2025 году экономический рост, в том числе под влиянием ранее принятых решений по денежно-кредитной политике, составит 1,0-2,0%. При этом по-прежнему устойчиво будет расти инвестиционный спрос, что отражает сдвиг в структуре совокупного спроса в российской экономике в сторону увеличения доли инвестиций. В 2026 году по мере снижения процентных ставок и возвращения экономики к сбалансированному росту вклад потребительского спроса в рост ВВП увеличится. В базовом сценарии российская экономика вырастет на 1,5-2,5% в 2026 году", - говорится в комментарии ЦБ.

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП РФ в I квартале 2024 года на 5,4%. Оценка Росстата динамики ВВП РФ за I квартал 2024 года будет опубликована 15 мая.

Банк России 26 апреля улучшил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 2,5-3,5% с 1,0-2,0% в февральской версии. ЦБ при этом сохранил прогноз роста экономики в 2025 году в интервале 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%, в 2025 году - 2,3%, в 2026 году - также 2,3%.