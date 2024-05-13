Рынок акций РФ начал неделю с роста индекса МосБиржи в район 3460 пунктов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник продемонстрировал смешанную динамику рублевых цен blue chips на фоне укрепления рубля, разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей в рамках коррекции нефти (Brent превысила $83 за баррель). Индекс МосБиржи подрос в район 3460 пунктов, вернувшись к уровню начала мая, при этом в лидерах роста выступили акции "ММК" (+4,1%), аутсайдерами стали бумаги "Сургутнефтегаза" (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3457,11 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1193,46 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 просел до 91,26 рубля (-1 рубль).

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