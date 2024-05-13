Объявлена оферта по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ЗПИФ "Консорциум.Первый", будущий инвестор МКПАО "Яндекс", объявил оферту по обмену и выкупу акций Yandex N.V.

ЗПИФ предлагает обменять акции YNV на акции МКПАО в соотношении 1:1, сказано в пресс-релизе консорциума. В обмене могут участвовать инвесторы, которые приобретали бумаги компании в российской инфраструктуре. В рамках этого может быть обменено до 50,05 млн акций. Начало сбора заявок на такой обмен начнется не позднее 16 мая и завершится 21 июня.

"Предложение является полностью добровольным и предоставляет возможность обменять или продать акции Yandex N.V., учет которых ведется в российских депозитариях. Возможности по монетизации таких акций в будущем могут быть ограничены из-за планируемого делистинга акций Yandex N.V. с "Московской биржи", а также действующих и потенциальных иностранных ограничений на российскую финансовую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Обменять бумаги смогут те держатели, которые перевели акции из иностранного в российский депозитарий до 7 сентября 2022 года, в этом случае предусмотрен внебиржевой обмен до 7,26 млн акций. Для этих инвесторов также будет возможна опция продажи акций YNV консорциуму.

Также консорциум предлагает выкупить акции YNV за 1251,8 рублей за бумагу. Лимит предложения по выкупу составляет 50,4 млн акций. Опцией выкупа могут воспользоваться инвесторы, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Сбор заявок по внебиржевому обмену и выкупу будет длиться с 13 по 31 мая.

Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8%, акций YNV для последующего закрытия сделки по приобретению российского бизнеса "Яндекса".

На этой новости акции "Яндекса" подорожали на "Московской бирже" на 4,4% (до 4549,8 рубля за штуку).

7 марта акционеры Yandex N.V. (нынешняя материнская структура компании) утвердили реструктуризацию компании. Реструктуризация, в частности, предполагает продажу бизнеса российского "Яндекса" за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов ЗПИФ "Консорциум.Первый".

В конце апреля "Яндекс" сообщал, что первый этап сделки предполагается закрыть "в ближайшие недели".