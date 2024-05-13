ЦБ РФ отметил продолжение роста корпоративного и розничного кредитования в апреле

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Рост корпоративного и розничного кредитования в России в апреле, по предварительным данным, продолжился, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Корпоративный кредитный портфель в апреле, по оперативным оценкам, рос в месячных темпах около мартовских значений, но был несколько ниже траектории апреля 2023 года, отмечает ЦБ.

Розничное кредитование в апреле, по предварительным данным, расширялось, при этом интенсивнее в краткосрочном сегменте, что может быть связано с сохраняющимся приростом задолженности по кредитным картам, подчеркивает регулятор. По долгосрочным операциям динамика была сдержанной, отмечает ЦБ. Динамика розничного кредитования складывается немного ниже траектории апреля 2023 года и заметно ниже периодов высоких темпов роста, в частности I - начала II кварталов 2021 года.