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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

В России в апреле корпоративное кредитование выросло на 1,9% к марту

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В России в апреле 2024 года темпы прироста корпоративного и розничного кредитных портфелей сохранились примерно на уровне марта, следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора.

Корпоративный кредитный портфель в апреле вырос на 1,9% (1,5 трлн рублей) после роста на 1,8% в марте. На 1 мая объем кредитов юрлицам составил 77,4 трлн рублей.

Большую часть прироста корпоративного портфеля обеспечили рублевые кредиты (+1,1 трлн рублей, или +1,8%). Из них больше трети (0,4 трлн рублей) пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. Помимо этого, значительный объем кредитов выдан транспортным, энергетическим и телекоммуникационным компаниям, а также исполнителям госконтрактов, в том числе на завершение ранее начатых инвестиционных проектов.

ЦБ обращает внимание на ускорение роста валютных кредитов в апреле - за месяц они увеличились на 2,5% (318 млрд рублей в рублевом эквиваленте) после роста на 0,5% в марте. Этот рост, вероятно, связан с желанием отдельных компаний-экспортеров привлекать кредиты по более низким ставкам, считает регулятор.

Розничный кредитный портфель в апреле вырос на 1,6% (549 млрд рублей) после роста на 1,7% в марте. Объем портфеля на 1 мая составил 35,4 трлн рублей.

ЦБ РФ Банк России
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