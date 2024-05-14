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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Сбербанк ускорил темпы роста розничных кредитов до 1,3%, корпоративных - до 1,5%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле ускорил темпы роста розничного кредитования до 1,3% с 1% месяцем ранее, корпоративного кредитования - до 1,5% с 1,3%, свидетельствует отчетность банка по РСБУ за четыре месяца.

С начала года розничный кредитный портфель банка вырос на 3,4%, до 16,1 трлн рублей. Частным клиентам в апреле было выдано 565 млрд рублей кредитов, более половины которых пришлось на потребительское кредитование.

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,7% за месяц (на 0,2% в марте) или на 1,3% с начала года и составил 10,3 трлн рублей.

Портфель потребительских кредитов увеличился на 1,3% в апреле (на 1,4% в марте). С начала года объем портфеля вырос на 3,7% до 4 трлн рублей.

Портфель кредитных карт прибавил 3,3% за апрель (4% месяцем ранее) и 13,9% с начала года, а объем портфеля превысил 1,8 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 2%, до 23,8 трлн рублей. За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму более 1,8 трлн рублей.

Доля просроченной задолженности осталась без изменений на уровне 2,1% на конец апреля.

Средства физических лиц составили 23,7 трлн рублей и выросли на 2% за месяц (рост на 1,8% в марте) или на 4,5% с начала года на фоне притока средств на срочные депозиты.

Средства юридических лиц составили 12,3 трлн рублей и выросли на 7,7% в апреле (снижение на 0,9% месяцем ранее) преимущественно на фоне роста остатков на срочных счетах. С начала года средства юридических лиц выросли на 13,2%.

Сбербанк
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