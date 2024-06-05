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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:37

В Сбере рассчитывают сохранить рост розничного кредитования на текущем уровне

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк рассчитывает сохранить темп роста розничного кредитования на текущем уровне - около 1% в месяц, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Я думаю, что темп будет пока оставаться примерно таким, как сейчас (около 1% в месяц - ИФ)", - сказал он.

Он отметил стабильный спрос на кредиты со стороны граждан.

"Нам кажется, что на сегодня оснований полагать, что у населения спрос будет замедляться, наверное, нет, но и вряд ли стоит ожидать и того, что он будет существенно расти. Мы считаем, что это абсолютно нормальные цифры", - подчеркнул он.

Сбербанк в апреле 2024 года увеличил розничный кредитный портфель до резервов по РСБУ на 1,3% - до 16,1 трлн рублей. В марте этот показатель вырос на 1%, в феврале - на 0,5%, в январе - на 0,6%.

"Сейчас мы идем примерно с объемами такими же, какие были год назад, цифры сопоставимые. Я имею в виду, помесячные выдачи", - заявил Царев.

"Здесь очень важно, что мы не видим какой-то критичности с точки зрения долговой нагрузки, перегрева нет. Мы считаем, что это совершенно нормально, когда с ростом экономики увеличиваются и депозитная, и кредитная база. Экономика растет, растет и потребление, растут и сбережения", - подчеркнул первый зампред банка.

Кирилл Царев Сбербанк
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