Petrobras в I квартале сократила чистую прибыль на 35% до $4,78 млрд

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бразильская нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) в первом квартале сократила чистую прибыль на 34,9% до $4,782 млрд по сравнению с $7,341 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 13,1% и составила $12,127 млрд.

Выручка компании снизилась на 11,2% до $23,768 млрд. Это, в основном, обусловлено сокращением доходов от продаж дизельного топлива на внутреннем рынке и на экспорт. При этом средняя стоимость Brent в прошлом квартале составляла $83,24 за баррель против $81,27 годом ранее.

Объем добычи углеводородов в январе-марте увеличился на 3,7% до 2,776 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки

Финансовый долг Petrobras сократился на 7% до $27,7 млрд, что является минимальным объемом с 2010 года, отмечается в сообщении.

Капзатраты компании превысили $3 млрд, что на 22,6% больше показателя за январь-март 2023 года.

Petrobras утвердила выплату дивидендов за первый квартал на общую сумму 13,45 млрд реалов ($2,6 млрд), или 1,04 реала на акцию.

Финансовые показатели и дивидендные выплаты Petrobras оказались хуже прогнозов аналитиков, опрошенных американскими СМИ. В частности, эксперты Citigroup ожидали, что компания направит на дивиденды $3 млрд.

Котировки акций Petrobras практически не изменились по итогам торгов в понедельник. Рыночная стоимость нефтепроизводителя за последние три месяца увеличилась на 3,3% (до 562 млрд реалов), в то время как бразильский фондовый индекс Bovespa опустился на 0,1%.