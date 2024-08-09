Petrobras во II квартале получила чистый убыток в $344 млн из-за налоговой сделки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) во втором квартале получила 2,6 млрд реалов ($344 млн) чистого убытка, сказано в ее отчете.

В первом квартале Petrobras получила $4,78 млрд чистой прибыли, во втором квартале прошлого года прибыль составила $5,83 млрд.

Компания объясняет убыток влиянием "налоговой сделки" - единовременного платежа правительству Бразилии в размере 11,9 млрд реалов ($2,15 млрд), а также девальвацией бразильского реала. По оценке Petrobras, без этих факторов чистая прибыль достигла бы $5,4 млрд.

"Более высокие налоговые расходы во втором квартале 2024 года были в основном обусловлены соблюдением налоговой сделки. Она позволила урегулировать значительные юридические споры о взимании налогов с денежных переводов за рубеж, связанных с фрахтованием судов или (добывающих - ИФ) платформ и соответствующими контрактами на их обслуживание. (...) Соблюдение налоговой сделки положило конец значительным юридическим спорам на сумму 45 млрд реалов", - отмечает компания.

Выручка компании составила 139,07 млрд бразильских реалов ($26,77 млрд), что на 12,3% меньше, чем кварталом ранее, и на 1,8% уступает показателю января-марта 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA снизился до 72,5 млрд реалов с 73,1 млрд реалов в четвертом квартале 2022 года.

Выручка компании составила 122,26 млрд бразильских реалов ($23,47 млрд), что на 1,3% меньше, чем кварталом ранее, и на 2,1% превосходит показатель апреля-июня 2023 года. Скорректированный показатель EBITDA снизился до 49,74 млрд реалов ($9,63 млрд) с 60 млрд реалов в первом квартале.

При этом Petrobras утвердила решение направить 13,6 млрд реалов на выплату дивидендов (соответствует 1,05 реала за акцию). Они будут начислены двумя частями (в ноябре и декабре) с использованием 6,4 млрд реалов из резерва.

Капитальные затраты в отчетном периоде составили $3,393 млрд, что на 11,5% выше, чем в первом квартале и на 4,7% больше инвестиций во втором квартале 2023 года. Также компания сообщает, что пересмотрела прогноз капвложений на 2024 год до диапазона $13,5-14,5 млрд (против ранее анонсированных $18,5 млрд) и подчеркивает, что данная корректировка не повлияет на уровень добычи углеводородов.

Во втором квартале компания добывала 2,7 млн б.н.э. в сутки (2,16 млн баррелей нефти и 0,51 млн б.н.э газа, 0,03 млн б.н.э. - добыча УВС за рубежом), что на 2,9% ниже показателя предшествующего квартала.