Поиск

Petrobras во II квартале получила чистый убыток в $344 млн из-за налоговой сделки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) во втором квартале получила 2,6 млрд реалов ($344 млн) чистого убытка, сказано в ее отчете.

В первом квартале Petrobras получила $4,78 млрд чистой прибыли, во втором квартале прошлого года прибыль составила $5,83 млрд.

Компания объясняет убыток влиянием "налоговой сделки" - единовременного платежа правительству Бразилии в размере 11,9 млрд реалов ($2,15 млрд), а также девальвацией бразильского реала. По оценке Petrobras, без этих факторов чистая прибыль достигла бы $5,4 млрд.

"Более высокие налоговые расходы во втором квартале 2024 года были в основном обусловлены соблюдением налоговой сделки. Она позволила урегулировать значительные юридические споры о взимании налогов с денежных переводов за рубеж, связанных с фрахтованием судов или (добывающих - ИФ) платформ и соответствующими контрактами на их обслуживание. (...) Соблюдение налоговой сделки положило конец значительным юридическим спорам на сумму 45 млрд реалов", - отмечает компания.

Выручка компании составила 139,07 млрд бразильских реалов ($26,77 млрд), что на 12,3% меньше, чем кварталом ранее, и на 1,8% уступает показателю января-марта 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA снизился до 72,5 млрд реалов с 73,1 млрд реалов в четвертом квартале 2022 года.

Выручка компании составила 122,26 млрд бразильских реалов ($23,47 млрд), что на 1,3% меньше, чем кварталом ранее, и на 2,1% превосходит показатель апреля-июня 2023 года. Скорректированный показатель EBITDA снизился до 49,74 млрд реалов ($9,63 млрд) с 60 млрд реалов в первом квартале.

При этом Petrobras утвердила решение направить 13,6 млрд реалов на выплату дивидендов (соответствует 1,05 реала за акцию). Они будут начислены двумя частями (в ноябре и декабре) с использованием 6,4 млрд реалов из резерва.

Капитальные затраты в отчетном периоде составили $3,393 млрд, что на 11,5% выше, чем в первом квартале и на 4,7% больше инвестиций во втором квартале 2023 года. Также компания сообщает, что пересмотрела прогноз капвложений на 2024 год до диапазона $13,5-14,5 млрд (против ранее анонсированных $18,5 млрд) и подчеркивает, что данная корректировка не повлияет на уровень добычи углеводородов.

Во втором квартале компания добывала 2,7 млн б.н.э. в сутки (2,16 млн баррелей нефти и 0,51 млн б.н.э газа, 0,03 млн б.н.э. - добыча УВС за рубежом), что на 2,9% ниже показателя предшествующего квартала.

Petrobras Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Сбербанк в июле вдвое сократил выдачи ипотеки, до 208 млрд рублей

Суд удовлетворил иск Минпромторга к нидерландскому владельцу табачного дистрибьютора "Мегаполис"

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Фондовые индексы США резко выросли, подъем S&P 500 был максимальным с ноября 2022 г.

Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа

Молдавия инициирует введение режима повышенной готовности на рынке природного газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });