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Stellantis собрался инвестировать в никелевое предприятие Vale в Индонезии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Европейский автомобилестроительный концерн Stellantis ведет переговоры с индонезийским подразделением Vale и китайской Huayou Cobalt об инвестициях в никелевое предприятие в Индонезии.

Такая сделка позволит Stellantis обеспечить себе стабильные поставки металла, играющего ключевую роль в его планах по развитию в сегменте электромобилей, пишет Financial Times.

Как сообщают источники газеты, Stellantis рассматривает возможность инвестиций в предприятие Vale Indonesia, занимающееся переработкой низкосортной никелевой руды в металл, пригодный для использования в аккумуляторах.

Huayou, являющаяся одним из крупнейших мировых производителей никеля и кобальта, рассчитывает получить долю в проекте наряду со Stellantis и Vale. Размер инвестиций компаний пока не определен, отмечают источники.

Инвестиции Stellantis также важны для Индонезии, которая пытается привлечь западных автопроизводителей в свою никелевую отрасль, где сейчас доминируют китайские инвесторы, пишет FT.

Stellantis планирует потратить 50 млрд евро в течение 10 лет на развитие сегмента электромобилей и ставит целью достижение углеродной нейтральности операций к 2038 году.

По словам источников FT, Индонезия ведет переговоры и с другими европейскими производителям об инвестициях в никелевую отрасль.

Stellantis Vale Huayou Cobalt Индонезия Китай
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