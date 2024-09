Западные страны будут совместно финансировать добычу важнейших минералов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Западные страны объединяют усилия для поддержки проектов по добыче важнейших минералов, необходимых для развития высокотехнологичных отраслей, стремясь ослабить доминирование Китая в этой сфере, пишет Financial Times.

Коалиция Minerals Security Partnership (MSP, объединяет 14 государств и Еврокомиссию) ориентирует институты финансового развития и агентства экспортного кредитования на работу с частным бизнесом в этой сфере.

На мероприятии в Нью-Йорке 23 сентября MSP анонсирует новую структуру финансирования сектора. Согласно проекту заявления, которое будет обнародовано по итогам мероприятия, участники коалиции намерены "наращивать сотрудничество, обеспечивая обмен информацией и совместное финансирование" проектов в сфере важнейших минералов, пишет FT. В заявлении будут перечислены 10 ключевых проектов в этой области, которые уже получили поддержку от партнеров по MSP. В частности, это касается крупного никелевого проекта в Танзании, реализуемого BHP Group.

В мероприятии примут участие представители таких компаний, как BlackRock Inc., Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Rio Tinto, а также Anglo American.

Заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста Хосе Фернандес заявил, что MSP оценивает еще 30 проектов по добыче критически важных минералов.

В настоящее время китайские компании контролируют 90% мирового производства редкоземельных металлов и более половины мощностей по переработке кобальтовых, никелевых и литиевых руд, необходимых для производства электромобильных аккумуляторов.

Китай ограничил экспорт ряда минералов в ответ на действия США, запретившего поставки передовых полупроводниковых компонентов в КНР.

По словам Фернандеса, "Пекин действует как монополист" в этой сфере.

"Мы понимаем, что не можем решить эту проблему одни, а вместе мы сильнее", - сказал он FT.

Участниками MSP являются США, Австралия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Норвегия, Швеция, Великобритания.