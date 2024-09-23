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Западные страны будут совместно финансировать добычу важнейших минералов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Западные страны объединяют усилия для поддержки проектов по добыче важнейших минералов, необходимых для развития высокотехнологичных отраслей, стремясь ослабить доминирование Китая в этой сфере, пишет Financial Times.

Коалиция Minerals Security Partnership (MSP, объединяет 14 государств и Еврокомиссию) ориентирует институты финансового развития и агентства экспортного кредитования на работу с частным бизнесом в этой сфере.

На мероприятии в Нью-Йорке 23 сентября MSP анонсирует новую структуру финансирования сектора. Согласно проекту заявления, которое будет обнародовано по итогам мероприятия, участники коалиции намерены "наращивать сотрудничество, обеспечивая обмен информацией и совместное финансирование" проектов в сфере важнейших минералов, пишет FT. В заявлении будут перечислены 10 ключевых проектов в этой области, которые уже получили поддержку от партнеров по MSP. В частности, это касается крупного никелевого проекта в Танзании, реализуемого BHP Group.

В мероприятии примут участие представители таких компаний, как BlackRock Inc., Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Rio Tinto, а также Anglo American.

Заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста Хосе Фернандес заявил, что MSP оценивает еще 30 проектов по добыче критически важных минералов.

В настоящее время китайские компании контролируют 90% мирового производства редкоземельных металлов и более половины мощностей по переработке кобальтовых, никелевых и литиевых руд, необходимых для производства электромобильных аккумуляторов.

Китай ограничил экспорт ряда минералов в ответ на действия США, запретившего поставки передовых полупроводниковых компонентов в КНР.

По словам Фернандеса, "Пекин действует как монополист" в этой сфере.

"Мы понимаем, что не можем решить эту проблему одни, а вместе мы сильнее", - сказал он FT.

Участниками MSP являются США, Австралия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Норвегия, Швеция, Великобритания.

Anglo American BHP Group BlackRock Citigroup Rio Tinto Goldman Sachs США
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