Sony увеличила выручку в IV финквартале на 14%, лучше прогнозов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. увеличила операционную прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале, причем операционная прибыль оказалась хуже прогнозов, а выручка превзошла ожидания рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 189 млрд иен ($1,21 млрд) по сравнению со 141 млрд иен за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль Sony в минувшем квартале подскочила более чем в полтора раза, до 229,4 млрд иен, выручка увеличилась на 14%, до 3,5 трлн иен.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали операционную прибыль компании на уровне 236,8 млрд иен, выручку - 2,89 трлн иен.

По итогам минувшего финансового года в целом Sony сократила операционную прибыль на 7%, до 1,2 трлн иен, и увеличила выручку на 19%, до 13 трлн иен.

За прошлый фингод компания продала 20,8 млн игровых приставок PlayStation 5, хотя рассчитывала продать 21 млн. В текущем году продажи, как ожидается, составят 18 млн консолей.

Операционная прибыль игрового бизнеса в прошлом году выросла на 16%, до 290,2 млрд иен, в музыкальном подразделении показатель увеличился на 15%, до 301,7 млрд иен, тогда как прибыль кинобизнеса изменилась слабо и составила 117,7 млрд иен. В сегменте финансовых услуг операционная прибыль упала вдвое, до 173,58 млрд иен, в подразделении сенсорных решений показатель понизился на 9%, до 193,5 млрд иен.

Согласно прогнозу Sony, в текущем финансовом году, начавшемся в апреле, ее операционная прибыль увеличится на 5%, до 1,28 трлн иен, а выручка опустится на 5%, до 12,3 трлн иен.

Акции Sony подорожали на 0,4% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 10,8%, до 14,64 трлн иен.