"Юбилейную" версию Sony PlayStation 5 Pro перепродают на eBay за $3-4 тысячи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спекулянты перепродают юбилейную версию Sony PlayStation 5 Pro в несколько раз дороже, пишет MarketWatch.

Розничная цена стандартных PS5 Pro, которые поступят в продажу 7 ноября, составляет рекордные для игровых приставок $700, а на прошлой неделе японская компания вывела на рынок их версию, приуроченную к 30-летию линейки, по цене $999.

Всего в розничную продажу поступили 12,3 тыс. "юбилейных" консолей, и их моментально раскупили, отмечает MarketWatch.

На eBay и других площадках подтверждены десятки случаев перепродажи приставки по цене на несколько тысяч долларов выше оригинальной. В большинстве таких объявлений на eBay цена варьируется от $3 тысяч до $4 тысяч.

Базовая версия PS5 вышла в ноябре 2020 года и стоила $399 ($499 с дисководом). Версия Pro отличается в том числе более мощным графическим процессором, продвинутой трассировкой лучей и технологией увеличения разрешения на основе искусственного интеллекта, что повышает детализацию картинки.

При этом версия Pro ориентирована "строго на нечувствительных к цене гиперэнтузиастов", говорит исполнительный директор направления видеоигр в аналитической компании Circana Мэт Пискателла.

"Это точно продукт не для масс-маркета, - заявил он MarketWatch. - Такие покупатели искренне любят тратить деньги на подобные вещи".