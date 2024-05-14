Alibaba в IV финквартале снизила чистую прибыль на 89% и увеличила выручку на 7%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding в четвертом финансовом квартале резко сократил чистую прибыль, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков, а выручка их превзошла.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 3,3 млрд юаней ($453 млн), или 0,16 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 23,5 млрд юаней, или 1,12 юаня на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Падение показателя в основном связано с чистым убытком от инвестиций в публичные компании.

Скорректированная прибыль Alibaba снизилась до 1,27 юаня на акцию с 1,34 юаня. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 1,29 юаня на бумагу.

Выручка повысилась на 7%, до 221,9 млрд юаней, превысив прогноз рынка в 220,6 млрд юаней.

Выручка подразделения Taobao and Tmall Group, объединяющего ряд платформ в сфере электронной коммерции, в минувшем квартале выросла на 4%, до 93,2 млрд юаней. Подразделение Alibaba International Digital Commerce Group, в которое входят Lazada, AliExpress, Trendyol и Alibaba.com, увеличило выручку на 45%, до 27,4 млрд юаней. Выручка облачных сервисов Alibaba повысилась на 3%, до 25,6 млрд юаней.

За прошлый квартал компания выкупила собственные акции на сумму $4,8 млрд, в 2024 фингоду в целом - на $12,5 млрд. Совет директоров Alibaba одобрил дивиденды в размере $4 млрд за минувший фингод.

Котировки ADS Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник падают на 5%.

Компания владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы.