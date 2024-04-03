Alibaba выкупила собственные акции на $4,8 млрд в четвертом финквартале

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. выкупил 524 млн собственных акций (эквивалент 65 млн ADS) на общую сумму $4,8 млрд в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 марта, говорится в сообщении компании.

Бумаги Alibaba обращаются в США и Гонконге, и выкуп акций производился на обоих рынках.

Квартальный объем buyback был больше лишь в июле-сентябре 2021 года, когда он составил $5,1 млрд.

За весь прошедший фингод Alibaba выкупила 1,249 млрд акций (эквивалент 156 млн ADS) на $12,5 млрд.

В феврале 2024 года компания сообщила, что ее совет директоров одобрил увеличение объема программы buyback на $25 млрд. Программа будет действовать до конца марта 2027 года.

Акции Alibaba в Гонконге в среду теряют в цене 0,9%. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7%, а за последние 12 месяцев – на 26,4%.