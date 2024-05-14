Разработчик азартных онлайн-игр Games Global отменил IPO в Нью-Йорке

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Разработчик и дистрибутор игорного онлайн-контента и решений для бизнеса в этой сфере Games Global Ltd., зарегистрированный на острове Мэн, 13 мая отменил IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), согласно документам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

"В связи с текущими рыночными условиями компания решила не проводить в данный момент первичное размещение своих обыкновенных акций", - говорится в заявлении Games Global.

Накануне должен был состояться прайсинг IPO. Ожидалось, что компания оценит свои бумаги в $16-19 за штуку, а общий размер предложения составит около $250 млн. Она рассчитывала на капитализацию в районе $2 млрд.

Само размещение должно было состояться во вторник, причем представитель компании должен был ударить в колокол, возвещающий о начале торговой сессии.

Возможно, спрос на акции Games Global был ниже ожидавшегося, отмечает новостной ресурс Fast Company.

Вместе с тем компания попросила SEC зачесть все средства, уплаченные ей в связи с подачей регистрационного заявления, для последующего использования.

Games Global создана в 2021 году в результате выделения из Fusion Holdings. Ей принадлежат права более чем на 1,3 тыс. игр.

Прибыль Games Global в 2023 году составила 107,84 млн евро, выручка - 306,93 млн евро, в 2022 году - 97,3 млн евро и 168,3 млн евро соответственно.

В феврале компания вышла на рынок США, купив активы Digital Gaming Corp.