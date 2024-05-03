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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Разработчик онлайн-игр Games Global рассчитывает на оценку в $2 млрд в рамках IPO

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Разработчик и дистрибутор игорного онлайн-контента и решений для бизнеса в этой сфере Games Global Ltd., зарегистрированный на острове Мэн, рассчитывает на рыночную капитализацию около $2 млрд в рамках предстоящего IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), согласно документам на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Games Global планирует разместить 14,5 млн акций по цене $16-19 за штуку, в том числе первичный компонент составит 6 млн бумаг. Остальные 8,5 млн акций продаст компания Zinnia Ltd., которая в случае исполнения опциона доразмещения сохранит за собой долю в 85%.

Общее число акций в обращении составит 112,02 млн. Таким образом, оценка Games Global по средней точке ценового диапазона составляет $1,96 млрд.

По данным IPOscoop.com, начало торгов бумагами Games Global ожидается 13 мая.

Андеррайтерами размещения выступают JPMorgan, Jefferies, Macquarie Capital и Barclays.

Games Global создана в 2021 году в результате выделения из Fusion Holdings. Ей принадлежат права более чем на 1,3 тыс. игр.

Прибыль Games Global в 2023 году составила 107,84 млн евро, выручка – 306,93 млн евро. В 2022 году они достигали 97,3 млн евро и 168,3 млн евро соответственно.

В феврале компания вышла на рынок США, купив активы Digital Gaming Corp.

Games Global Ltd. SEC США
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