Денежная база РФ в широком определении в апреле увеличилась на 1%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в апреле 2024 года увеличилась на 261,9 млрд рублей, или на 1,0%, до 26 трлн 638,6 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 мая 2024 года ускорились до 16,7% с 10,9% на 1 апреля.

В январе-апреле 2024 года денежная база увеличилась на 131,8 млрд рублей, или на 0,5%, с 26 трлн 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в апреле вырос на 195,9 млрд рублей, или на 1,1%, до 17 трлн 876,8 млрд рублей. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в апреле увеличилась до 67,1% c 67,0%.

Годовые темпы роста наличных к 1 мая снизились до 4,2% (минимум с 1 марта 2023 года) с 6,1% на 1 апреля.

В январе-апреле 2024 года объем наличных уменьшился на 443,9 млрд рублей, или на 2,4%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в апреле также увеличился объем средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ – на 475,7 млрд рублей, или на 14,8%, до 3 трлн 685,0 млрд рублей, при снижении объема средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ на 409,6 млрд рублей, или на 8,2%, до 4 трлн 572,6 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.