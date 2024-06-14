Денежная база РФ в широком определении в мае увеличилась на 0,5%

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в мае 2024 года увеличилась на 136 млрд рублей, или на 0,5%, до 26 774,6 млрд рублей. Эти данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 июня 2024 года замедлились до 10,6% с 16,7% на 1 мая.

В январе-мае 2024 года денежная база увеличилась на 267,8 млрд рублей, или на 1,0%, с 26 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в мае снизился на 115,9 млрд рублей, или на 0,6%, до 17 760,9 млрд рублей. При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в мае сократилась до 66,3% (минимум с 1 апреля 2020 года) c 67,1%.

Годовые темпы роста наличных к 1 июня снизились до 2,4% (минимум с 1 октября 2019 года) с 4,2% на 1 мая.

В январе-мае 2024 года объем наличных уменьшился на 559,8 млрд рублей, или на 3,1%, с 18 320,7 млрд рублей на начало года.

В составе денежной базы в мае объем средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ увеличился на 848,3 млрд рублей, или на 18,6%, до 5 420,9 млрд рублей, при снижении объема средств на депозитах кредитных организаций в ЦБ на 596,4 млрд рублей, или на 16,2%, до 3 088,6 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.