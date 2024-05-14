Глава ФРС ждет замедления инфляции в США в ближайшие месяцы

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он в ходе дискуссии на ежегодном собрании нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign Bankers' Association) в Амстердаме.

Пауэлл склоняется к тому, что помесячные темпы роста потребительских цен снизятся до уровней конца прошлого года, однако не до конца уверен в этом. "Я бы сказал, что моя уверенность не так высока, как раньше, учитывая статистику первых трех месяцев года", - пояснил он.

Вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезером он оценивает как невысокую. "Не думаю, что исходя из последних данных вероятно, что следующим нашим шагом будет подъем ставок", - заявил Пауэлл.

По его словам, вероятнее сохранение ключевой ставки на текущем уровне.

Как и в ходе пресс-конференции по итогам последнего заседания ФРС, он отметил, что американскому ЦБ нужно проявить терпение и дольше сохранять ставки на текущем уровне, чтобы обеспечить дезинфляцию.

Данные об апрельской динамике цен производителей в Штатах Пауэлл назвал "весьма смешанными", обратив внимание на пересмотр в сторону снижения мартовского показателя.

"Я бы не назвал эти данные "горячими", - сказал он.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами за год, сообщило Минтруда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

По пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

ФРС удерживает ключевую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Пауэлл считает ее ограничительной, или снижающей спрос. Многие экономисты и аналитики, как пишет MarketWatch, ставят эту позицию под сомнение.