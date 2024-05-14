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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Цены производителей в США в апреле выросли максимальными темпами за год

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2024 года цены производителей в США (индекс PPI) выросли на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами за год, сообщило Минтруда страны.

Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

По пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце увеличились на максимальные за восемь месяцев 2,4% после повышения на 2,1% в марте. Аналитики в среднем также прогнозировали рост на 2,4%.

Индекс PPI в апреле увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, Core PPI - также на 0,5%. В марте оба показателя снизились на 0,1%.

Минтруда PPI США
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