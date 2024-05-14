Bloomberg сообщил о просьбе ряда стран ОПЕК+ увеличить им квоты на добычу в 2025 году

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Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

После ожесточенных споров по этому вопросу в 2023 году году, которые в конечном итоге привели к выходу Анголы из организации, альянс во главе с Саудовской Аравией заказал внешнюю проверку возможностей своих участников, которая должна быть завершена к концу июня. По данным Bloomberg, несколько крупных экспортеров стремятся повысить свои показатели, чтобы получить право на добычу большего количества нефти в 2025 году.

Как сообщалось в пресс-релизе ОПЕК по итогам министерской встречи ОПЕК+ в начале июня 2023 года, к концу июня 2024 года все страны ОПЕК+ пройдут аудит трех независимых агентств (IHS, Wood Mackenzie, and Rystad Energy), специализирующихся на данных по добыче нефти, чтобы определить производственные возможности стран, которые будут использоваться для определения квот на 2025 год.

Как говорят источники Bloomberg, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир входят в число стран, чей потенциал увеличить добычу нефти в следующем году находится под пристальным вниманием. Некоторые настаивали на пересмотре в сторону повышения, что привело к жестким переговорам с внешними консультантами, которые рассматривают этот вопрос. Некоторые страны альянса не могут дотянуть до разрешенных им уровней добычи, другие же имеют потенциальные свободные мощности.