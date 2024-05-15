Страны ОПЕК+ в апреле превысили на 510 тысяч б/с план по добыче нефти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в апреле добывали 34,48 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряд членов альянса - должны были извлекать 33,97 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 510 тысяч б/с. Относительно марта страны блока сократили нефтепроизводство на 170 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в апреле составила 21,62 млн б/с, что на 0,4 млн б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 120 тысяч б/с сверх разрешенного уровня - 14,46 млн б/с (12,86 млн б/с без учета Мексики).

МЭА отмечает, что наибольший вклад в снижение добычи нефти альянсом в апреле принадлежит России, которая частично исполнила обещанное сокращение добычи - на 150 тысяч б/с (при плане в 350 тысяч б/с - ИФ), до 9,3 млн б/с. Добыча в Ираке и Казахстане снизилась на 20 тысяч б/с и 30 тыс. б/с соответственно, до 4,24 млн б/с и 1,59 млн б/с соответственно. Однако текущие уровни производства значительно выше тех, что установлены ОПЕК+ (с учетом добровольных сокращений).

Агентство напоминает, что 1 июня страны ОПЕК+ намерены провести встречу для оценки текущей политики. Аналитики МЭА видят необходимость для увеличения добычи альянсом во втором полугодии к уровню апреля на 670 тысяч б/с, до 42,1 млн б/с. Последний показатель приведен с учетом Мексики, Ирана, Ливии и Венесуэлы, чьи объемы выведены за пределы сделки ОПЕК+.