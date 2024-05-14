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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В ЕЦБ допустили замедление возврата инфляции в еврозоне к 2%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Слабая производительность труда в еврозоне грозит ускорением инфляции, считает член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель. Она заявила об этом на конференции в Берлине.

Стабильно низкие темпы роста производительности труда, иногда переходящие в ее спад, усугубят влияние быстрого роста зарплат на удельные расходы компаний на оплату труда, сказала она.

"Это повышает риск того, что компании будут перекладывать дополнительные расходы на зарплату на потребителей, и возврат инфляции к целевым 2% может в результате затянуться", - добавила Шнабель.

"В ближайшие недели и месяцы нам нужно будет внимательно следить за тем, ослабляется ли базовое ценовое давление в соответствии с ожиданиями, чтобы можно было постепенно смягчать денежно-кредитную политику", - отметила она.

ЕЦБ Изабель Шнабель еврозона
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