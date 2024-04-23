ЕЦБ рассмотрит снижение ставки, если прогнозы и статистика подтвердят спад инфляции

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассмотрит возможность снижения ключевых процентных ставок, если его новые прогнозы и свежие статданные подтвердят, что инфляция в еврозоне движется к целевому показателю в 2%, заявил президент Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель.

"Прежде чем мы опустим ставки, мы должны убедиться, основываясь на данных, что инфляция действительно замедлится до нашего целевого уровня устойчиво и в поставленные сроки", - сказал Нагель в ходе выступления в Берлине во вторник.

"Если благоприятный мартовский инфляционный прогноз будет подтвержден в июне и новые статданные поддержат этот прогноз, мы сможем рассмотреть снижение ставок", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Нагель отметил, что прогноз инфляции в еврозоне остается неопределенным.

"Например, темпы роста зарплат могут ослабляться медленнее, чем ожидалось, или производительность труда может повышаться менее быстро, чем предполагалось в наших прогнозах", - сказал он.

"Я хочу убедиться, что данные настолько надежны, что мы действительно сможем осуществить первое снижение ставок в июне", - сказал Нагель.

Он также отметил, что видит позитивные сигналы в промышленном секторе Германии.

"Индикаторы настроя в секторе существенно улучшаются. Я слышу от представителей немецкой промышленности, что заказы довольно активно увеличиваются, и этот импульс вновь набирает обороты", - заявил глава Бундесбанка.

ЕЦБ сохранил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания 11 апреля. Базовая ставка по кредитам находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам – 4%, ставка по маржинальным кредитам – 4,75%.

Следующее заседание ЕЦБ пройдет 6 июня.