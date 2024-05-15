Commerzbank в I кв. увеличил чистую прибыль на 29%, до максимума более чем за 10 лет

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль в первом квартале на 28,8%, выручку - на 3%.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в январе-марте составила максимальные более чем за десять лет 747 млн евро против 580 млн евро в первом квартале 2023 года.

Выручка повысилась до 2,747 млрд евро по сравнению с 2,668 млрд евро годом ранее. В том числе чистый процентный доход вырос на 9,2%, до 2,126 млрд евро, чистый комиссионный доход - на 0,5%, до 920 млн евро.

Аналитики в среднем оценивали квартальную прибыль на уровне 652 млн евро, а также ожидали выручку на уровне 2,738 млрд евро, говорится в консенсус-прогнозе, подготовленном самим банком.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец марта составлял 14,9% против 14,2% годом ранее.

Commerzbank по-прежнему ожидает, что чистая прибыль в 2024 году будет выше, чем в прошлом, а чистый комиссионный доход увеличится на 4%. Годовой прогноз чистого процентного дохода повышен до 8,1 млрд евро с 7,9 млрд евро (в 2023 году он составил 8,368 млрд евро).